日銀が９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円５８～６１銭と前営業日比３０銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８５円６４～６８銭と前営業日比６６銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１８５５～５７ドルと同０．００６４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS