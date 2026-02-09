2008年結成の横浜発インストゥルメンタルバンド bohemianvoodooが、ライブ『18th Spring Session』をビルボードライブ横浜にて4月19日に開催する。 （関連：LAGHEADSが示す、インストバンドのニュースタンダード2ndアルバム参加陣全員を招いた賑やかなリリースパーティー） メンバー個々でも精力的にライブ活動を展開するなか、これまでビルボードライブ横浜では、その時