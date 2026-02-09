昨季はプレミアリーグ17位。今季はここまで15位。ビッグ６の一角に数えられるトッテナムだが、順位上ではむしろ下から６番目だ。監督がアンジェ・ポステコグルーからトーマス・フランクに代わっても、状況は変わっていない。苦しむ名門を巡り、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンドOBウェイン・ルーニー氏が、英公共放送『BBC』で主張を展開。「現在の調子を見れば、彼らが降格争いの中にいると言わざるを得ない」と語っ