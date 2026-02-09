「BCNランキング」2026年1月の月次集計データによると、液晶テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA32V35N（TVS REGZA）2位REGZA40V35N（TVS REGZA）3位32S5K32S5K（TCL Corporation）4位FHD/HD液晶テレビ 32v型32A4N（Hisense）5位AQUOS2T-C32GF1（シャープ）6位40S5K40S5K（TCL Corporation）7位REGZA55Z870N（TVS REGZA）8位REGZA24V35N（TVS REGZA）9位AQUOS2T-C32GE1（シャープ）10位