J２のRB大宮アルディージャは２月９日、ブラジル人MFカウアン・ディニースの完全移籍加入を発表。なお、背番号は「８」に決まった。ブラジル２部のアメリカ・ミネイロから新たに加わるディニースは、186センチ・75キロの21歳。クラブは獲得について、「カウアン選手のことは、我々のグローバルスカウティングチームが継続的に注目してきた中で、レッドブル・ブラガンチーノとRB大宮がすばらしい連携を見せ、今回の移籍が実現し