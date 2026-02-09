【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ハロー！プロジェクトの全楽曲がサブスク解禁される。 ■ハロプロ作品全3219曲がサブスクで楽しめることに 2028年に“結成30周年”を迎えるハロー！プロジェクト。モーニング娘。は、テレビ東京系『ASAYAN』にてグループ名が発表された1997年9月14日をグループ結成日とし、2026年9月より結成30年目に突入、2027年9月14日に誕生30周年という節目を迎える