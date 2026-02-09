日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万9162枚だった。 ◯2026年3月限（特別清算日：3月13日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 29162( 28081) ABNクリアリン証券 25738( 25355) バークレイズ証券 16385( 15310) モ