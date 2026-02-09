今回の衆議院選挙では、兵庫７区でおかしなことが。開票された数が投票した人の数より１１８票増えていました。西宮市選挙管理委員会によりますと、８日夜から９日未明にかけて市内の体育館で行われた衆院選兵庫７区の開票作業で、開票された有効票と無効票の総数が、投票した人の数よりも小選挙区で１１８票、比例代表で９０票多かったということです。数え直しなどの影響で開票作業は予定より２時間から３時間遅れましたが