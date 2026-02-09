■岸田＋石橋 バンザイ2月8日に投開票された衆議院選挙。小選挙区で当選したのは、いずれも自民党の岸田文雄さん、平口洋さん。石橋林太郎さん、新谷正義さん。山本深さん、小林史明さんです。■広島2区で当選平口洋さん「みなさんの力でここまで来られたという気持ちでございます。」■広島3区で当選石橋林太郎さん「やっとスタートラインに立てた。これからしっかり働いていく、そのスタートラインに立てまし