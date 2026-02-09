選挙区ごとの「一票の格差」を放置したまま実施された今回の衆院選は憲法違反だとして、弁護士グループが選挙の無効を求める訴えを起こしました。訴状などによりますと、国側はこれまで一票の格差を認める理由として「人口の少ない地域の意見を国政に反映するため」としていましたが、弁護士のグループは、過疎地を含む鳥取１区（約２２万人）と福岡５区（約４５万人）の間でも一票の価値に２倍を超える差があるのは憲法に違反