2月8日の広島県内は一部で大雪警報が発表されるなど、強烈な寒波に見舞われました。一夜明け、広島市中心部も雪化粧となりました。2月8日の庄原市です。投票所が埋もれるほどの大雪となりました。一夜明け、2月9日は三次市では雪かきに追われていました。■女性「（雪かきは）大変ですよ。体がボロボロです。しないわけにもいかない。（雪は）もういいです。」広島市内も一面雪化粧です。中区で氷点下2.9℃、また、東広島