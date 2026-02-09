大雪のピークは過ぎたものの、近畿地方では北部を中心に交通に影響が残っています。近畿は強い寒気の影響で、７日夜から９日朝にかけて北部を中心に大雪となり、積雪は最も多いときで京都府舞鶴市で３３ｃｍ、兵庫県豊岡市で６７ｃｍを観測しました。ＮＥＸＣＯ西日本などによりますと、この大雪の影響で高速道路は、▽中国道の神戸ジャンクション−津山インターチェンジ▽舞鶴若狭道は吉川ジャンクション−小浜インターチェ