2月9日は春運（旧正月の帰省、Uターンラッシュに備えた特別交通体制）の8日目です。全国の鉄道は1日で延べ1425万人の旅客を輸送する見込みで、1674本の旅客列車を追加運行する計画です。春運1週目に社会全体の地域をまたぐ人の移動は延べ14億人を超え、道路でのドライブ移動の割合が比較的高かったです。鉄道部門はこれまで、旧正月7日（2月23日）が旅客輸送のピークになると予想しています。（提供/CRI）