手術ミスで、民事裁判では損害賠償を命じられた医師の男。刑事裁判でもミスを認めました。起訴状などによりますと、兵庫県の赤穂市民病院に勤務していた医師の松井宏樹被告（４７）は２０２０年１月、８０代の女性の腰の骨を手術した際、誤って腰の神経の一部を切断し、両足まひなどの後遺症を負わせた罪に問われています。２月９日神戸地裁姫路支部で開かれた初公判で松井被告は起訴内容を認め、弁護側は「指導医の指示で不