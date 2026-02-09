ロッテは、「小梅グミ」を、2026年2月10日にコンビニエンスストアおよび駅売店先行で、また4月7日から全ての販路で発売する。甘酸っぱくフルーティーな梅の味わい1974年から発売している、梅素材にこだわったハードキャンディ「小梅」がグミになって登場する。和歌山県産の南高梅を使用し、初恋を思わせる甘酸っぱくフルーティーな梅の味わい。赤と黄色の2色の花びら型のグミを並べれば、1輪の梅の花を作って楽しめる。また、手紙