8日投開票された衆院選で落選して議員バッジを失った中道改革連合の小沢一郎氏（83）が9日公式Xを更新し、落選について「私自身の力不足」と説明し、謝罪した。小沢氏は岩手3区で出馬したが、自民党の藤原崇氏（42）が当選し、比例復活もかなわず、議席を失った。小沢氏は岩手・奥州市出身の83歳。1969年に初当選し、1993年の細川政権、2009年の民主党政権と、2度の政権交代を成し遂げた。初当選以来一度も落選した事はなく、19回