ロックバンド「LINDBERG（リンドバーグ）」のボーカル・渡瀬マキ（56）が9日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優との2ショットを披露した。「リハスタで偶然菊池桃子ちゃんとバッタリ！！」と書き出すと、ベージュのニット姿の菊池と、オレンジのニット帽に眼鏡、ボーダーのトップス姿の自身との2ショットをアップ。「ももちゃんお目目くりくりお肌ピカピカほんっとにかわゆい人」と絶賛した。続けて「シマシマ