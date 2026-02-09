2月8日に実施された第51回衆議院議員選挙において、高市首相率いる自由民主党が圧倒的な勝利を収め、単独過半数を大きく上回る議席を確保したことは、ワシントンの外交・安全保障関係者の間に一定の安堵をもたらしただろう。現在も、そして今後も日本外交の基軸が日米関係であることは疑いようのない事実であり、米国にとってもそれは対中政策という軸において不可避なものだ。しかし、2024年10月下旬に実施された第50回衆議院議員