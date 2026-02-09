大阪駅前のグランフロント大阪で相撲イベント『春がキタ！うめきた場所 in グランフロント大阪 2026』が3月1日に開催されることが決まった。昨年は一般観覧の当選倍率が約50倍となった人気イベントで、出場予定の力士も発表された。【写真】グランフロント大阪に本格的な土俵が登場「うめきた場所」は、2017年より一般社団法人グランフロント大阪TMOが主催する都市型相撲イベントで、今回で6回目。北館1階ナレッジプラザに本格