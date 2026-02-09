モーニング娘。’26」など数多くのアイドルグループが所属する「ハロー！プロジェクト」が9日、現在活動中の7組などを含む計1378曲をサブスクリプション（定額聴き放題）で配信すると発表した。今月13日に全世界同時配信される。昨年12月末に配信開始すると発表されてから2カ月。ファン待望の知らせが届いた。配信される重いなグループは、モーニング娘。、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OC