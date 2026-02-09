ミラノ・コルティナ五輪、スノーボード・女子ハーフパイプ日本代表の工藤璃星選手が現地8日の公式練習後、意気込みを語りました。現地での初練習を終えて「見た感じは難しそうと思っていたが、跳びやすいパイプだった」と感触を語った工藤選手。「これからどんどん難易度を上げてしっかり間に合わせたい」と本番へ意気込みます。工藤選手は今大会が初のオリンピック出場。「夢だったので、憧れの舞台に来られた実感が少しずつ湧い