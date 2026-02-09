けさも全国的に厳しい寒さとなりました。関東も記録的な冷え込みとなり、東京・八王子の−8.8℃をはじめ、各地で観測史上最も低い気温を観測しています。午後2時半ごろの青森県酸ケ湯の映像。酸ケ湯では雪の深さが4メートルを超えていて、あたり一面が雪に埋まっています。鳥取市でもけさ、50センチ近い雪が積もり、通勤・通学の人たちは滑らないよう慎重に歩いていました。各地を襲った“強烈寒気”。きのうは都内でも、雪で滑っ