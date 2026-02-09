歌舞伎俳優の尾上右近さんによるチャリティー公演が、名古屋で開かれました。三味線の音にのせて歌う浄瑠璃の一つ「清元」。9日は、恋文を売り歩く女性が遊女の色恋沙汰を語る様子を、兄・清元斎寿さんの三味線の音色と共に披露しました。チャリティー公演は、国内外で被災者支援をする国際ソロプチミスト名古屋が主催し、チケット料金の収益などは災害時の簡易住宅を開発する費用などに充てられるということで