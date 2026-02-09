Photo: ヤタガイ 2025年8月13日の記事を編集して再掲載しています。水筒のデメリット＝お手入れの手間を最小限に。とにかく水筒は毎日の手洗いが面倒……。そこで気になるのがサーモスから登場した、撥水性のある「真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）」。お手入れの時にぼんやりとイヤだなと思っていたことなしに、洗って乾かすまで本当に手軽にできるのです。毎日のお手入れがとにかく楽