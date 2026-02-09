2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、オリックス・麦谷祐介について言及した。坂口氏は「身体能力が非常に高い選手と見ている。全てにおいて思いっきりが良い。守備にしてもバッティングにしても思いっきりがいい。走塁もそうですね」と評価。「あとは去年一軍で経験して、たくさん見えるミスも見えないミスもしたと思うので、そう言うのを踏まえながら、どこか丁寧なところが出て