¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ëÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ô¥¿¥Æ¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¾¿¦½é¿´¼Ô¸þ¤±¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦ ´°Á´¹¶Î¬¥¬¥¤¥É2026¡×¤ò¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2·î5Æü¤è¤êÌµÎÁÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÅ¾¿¦ ´°Á´¹¶Î¬¥¬¥¤¥É2026¡×Æ±¥¬¥¤¥É¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÅ¾¿¦¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤­¤ä¤¹¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌ¡²è·Á¼°¤Ç²òÀâ¡£¡ØÌ¤·Ð¸³Å¾¿¦¤ÎÉ¬¾¡5¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ØÍúÎò½ñ¡¦¿¦Ì³·Ð