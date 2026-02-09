必殺技はダイビング・ヘッドをいうほどプロレスファンであり、自身も格闘技で大会にも出場しているという、お笑いトリオ「や団」の本間キッドさん。じつは中学生のころからTシャツ収集を始め、現在は7〜800枚もあるといいます。きっかけはプロレスでした。Tシャツコレクションについてたっぷりお話を伺いました。 本間キッド●ほんま・きっど…1982年12月23日生まれ。埼玉県出身。中嶋亨、ロングサイズ伊藤とともに、Sony Music