安心感のある長めの着丈で、気になる腰まわりをカバーしてくれるチュニック。着心地の良さにもこだわりたいなら【ワークマン】の「楽ちんチュニック」がおすすめです。ソフトな素材でリラクシーに着られそうなので、ぜひワードローブに迎えて。 ゆったりシルエットでおしゃれに体型カバー 【ワークマン】「レディースメランジVチュニック」\1,780（税込） ゆるっとした