『横浜ビー・コルセアーズ』がイチオシ！買ってよかった！ に出会える『イチオシ』では、“推し活”も応援！みんなの推し活エピソードをアンケートで募集し、【私のイチオシ】として紹介します。今回は、地元の横浜市のチームであったことから応援をはじめてファン歴10年以上になるという20代男性の推し活エピソードをお届けします。有名な選手も数多く在籍し、現地観戦では素晴らしいプレーが間近で見学できるプロバスケットボー