日本各地には数々の“ご当地ヒーロー”が存在しているそうですが、大阪・兵庫を拠点に活躍しているのが、トマト刑事「トマティーン」。ラ・サーダ星出身でベジタブル銀河警察トマト支部刑事科に所属している彼の使命は、天下の台所・大阪を狙う「メタボリック将軍」の追跡および野菜嫌いの子ども達の食育なのだとか。近頃その活動が注目を集めるトマティーン、誕生のきっかけなどを取材しました。写真中央がトマティーン（写真