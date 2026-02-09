中道改革連合から兵庫7区（西宮市・芦屋市）に出馬し、落選した岡田悟氏が9日未明、自身のX（旧ツイッター）を更新し、高市早苗首相の言葉に「驚きました」とコメントした。 【写真】2024年の衆院選では笑顔だった岡田悟氏だが… 高市氏が出演したTBSの選挙特番の切り抜き動画を掲載した投稿を引用。爆笑問題・太田光が、高市自民が公約に掲げた飲食料品の消費税2年間0％が「実現しなかった場合の責任」を尋ねた場面だ