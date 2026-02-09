やさしい甘さが心にじんわりと染みる――そんな素朴なおいしさを味わうことができる「sobon（ソボン）」（東京・千駄ヶ谷）が、2025年12月にオープン。フランスで修業した若手のシェフが届ける、人に贈りたくなる「おいしい」と「かわいい」が丁寧に共存する洋菓子。そんな今大注目のパティスリーをご紹介します。 フランスにも渡り、25歳にして開業した若手シェフが贈る心温まるケーキたち 国立