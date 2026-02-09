長男ブルックリンが「人生の大半を支配されてきた」と両親を糾弾する投稿を行ったことで注目を集めるベッカム家。先日、ブルックリンが両親に捧げたタトゥーを上書きしたと伝えられたばかりだが、新たに弟に捧げたタトゥーもカバーしていたことが分かった。一方、弟のロメオは新たに、家族に捧げるタトゥーを追加した模様。【写真】家族に捧げるタトゥーを堂々追加！次男ロメオの新タトゥーPage Sixによると、ブルックリンは