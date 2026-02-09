「モーニング娘。’２６」ら「ハロ―！プロジェクト」全アイドルグループの全曲が１３日に各音楽サブスクリプションサービスで解禁されることが９日、発表された。モー娘。や「アンジュルム」「Ｊｕｉｃｅ＝Ｊｕｉｃｅ」ら現役７組のほか、ハロプロ研修生の楽曲も含めた全１８４１曲が解禁。これまではＣＤ等でしか聴くことができなかった曲が、気軽に世界中の各音楽サービスで楽しむことができる。ハロー！プロジェクトは２