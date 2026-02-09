スポーツ報知評論家の福本豊氏（７８）が８日に沖縄・具志川の阪神キャンプを視察し、ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝のフリー打撃を見守った。鋭いスイングに加え、確実にバットの芯で捉えるミート力にも高評価。一流打者特有の打球音に太鼓判を押した。※※※立石は底知れない潜在能力を持っている。右足の肉離れと聞いていたが、具志川室内での打撃練習では、力強いスイングを見せていた。特に感じた