（スタジオ）（徳増 ないる キャスター）自民党は衆議院で3分の2を超える歴史的な大勝。静岡県内でも8選挙区全てで自民党の議員が議席を独占しました。まずはこの自民党の歴史的な大勝を、深沢さんはどう受け止めていらっしゃいますか？（自民深沢 陽一氏 静岡市清水区出身･静岡4区で4期目の当選）はい、私自身はですね、これほど勝つとは思っておりませんでした。実際には厳しい選挙区もあるだろうということで認識してお