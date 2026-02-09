巨人は９日、宮崎春季キャンプ２度目の休養日を迎えた。５〜８日の第２クールでは、２度のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を実施。ルーキーや支配下昇格を狙う育成選手らが今キャンプ初の実戦形式でアピールした。５日はともに日本ハムから加入した松浦と北浦ら５投手が登板。カウント１―１からスタートした中、北浦はリチャードから空振り三振を奪うなど、打者のべ７人に無安打１四球、２奪三振と上々のスタートを切った。