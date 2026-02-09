◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、村瀬心椛（ここも、２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、１９歳の深田茉莉（ヤマゼン）ら日本勢全４人が９日（日本時間１０日未明）の決勝に進んだ。初出場の１９歳・深田茉莉は１本目で転倒したが、２、３本目は挽回し、計１６５・７５点の５位で通過。「