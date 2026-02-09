PLANTが、SUPER CENTER PLANT全23店舗で、新商品「選べるのり弁」の販売を開始しました。「毎日食べても飽きない」をコンセプトに、和・洋・中の多彩なメニュー構成で展開。シンプルなおかかとのりだけの商品から、ボリュームのあるガッツリ系まで幅広く取り揃えられています。 PLANT「選べるのり弁」 販売店舗：SUPER CENTER PLANT全23店舗価格：本体価格199円（参考税込価格214円）〜 共働き世帯や単身世帯