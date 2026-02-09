ハロー！プロジェクトが13日0時、全楽曲を音楽サブスクリプションサービスにて解禁となる。きょう9日、アップフロントエージェンシーが発表し、特設サイトがプレオープンとなった。【画像】ハロプロ全曲、サブスク解禁（「超解禁」）解禁となる主なアーティストは、現在活動中の7組で、モーニング娘。、アンジュルム、Juice＝Juice、つばきファクトリー、BEYOOOOONDS、OCHA NORMA、ロージークロニクル、ハロプロ研修生。全部で