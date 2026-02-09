高市首相（自民党総裁）と日本維新の会の吉村代表（大阪府知事）は９日、国会内で会談し、連立政権の継続を確認した。連立政権合意書に明記した「副首都構想」や衆院議員定数の削減などの実現を図ることでも一致した。