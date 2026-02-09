俳優の高石あかりがヒロインを務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜、前８・００）が７日にクランクアップしたことが９日、ＮＨＫ大阪局から発表された。夫・ヘブン役のトミー・バストウとのシーンを撮り終えた高石は「朝ドラヒロインは私の小さい頃からの夢でした。でも今は、そのことよりも『ばけばけ』が大好きで、大事な気持ちが大きいです。『ばけばけ』に携わってくださっている皆さんがすごく大切に思って