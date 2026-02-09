県は、新たなスタジアム整備の事業費の負担割合について、仮に県や秋田市の公費を充てる場合、行政側と同じ額がそれ以上の額を、民間から集めるべきとの考えを明らかにしました。整備の実現には、県と市が連携して進めるような事業のあり方が望ましいとの見解も示し、整備に伴う作業は、両者で分担して進めたい考えです。県は、新たなスタジアム整備をめぐり施設の規模や費用負担に関する県としての方針を固め、9日、県議会に説明