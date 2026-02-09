2月9日放送の日本テレビ系『ZIP！』に渡辺直美がVTR出演し、プライベートの変化を語った。【関連】渡辺直美、パーティーで遭遇したパリス・ヒルトンの人柄に感激「絶対私のこと知らないのに…」現在、アメリカ・ニューヨークで生活している渡辺。VTRでは、自身について、“1人で過ごしたいインドアタイプ”だといい、「例えば東京だったら『じゃあ明日の現場渋谷です』とか『品川です』って車で20〜30分ぐらいの距離じゃないですか