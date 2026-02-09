NTTドコモとゆうちょ銀行は、29歳以下のユーザーを対象としたクレジットカード「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」の取り扱いを4月1日に開始する。全国のゆうちょ銀行直営店や郵便局の貯金窓口、ゆうちょ銀行のWebサイトで申し込みを受け付ける。 「dカード GOLD U ゆうちょ銀行デザイン」は、ドコモが提供する29歳以下向けゴールドカード「dカード GOLD U」に、ゆ