サッカーの明治安田J2‐J3百年構想リーグが開幕しました。ツエーゲン金沢は8日アウェイで初戦に挑み、J2のFC今治と対戦しPK戦の末敗れました。直前まで宮崎でのキャンプを精力的にこなし、初戦を迎えたツエーゲンは、格上のJ2今治を相手に互角の試合を展開します。前半30分には今年もゴールへの期待がかかるパトリックがクロスボールに反応しますが、シュートは惜しくもゴールポストの外へ。雪が舞う中、声援を続けるサポーターに