2月8日に行われた『大相撲トーナメント』（フジテレビ）で人気芸人が相次いで映り込み、話題になっている。【写真】相撲中継のNHKで堂々と民放ドラマをアピールした俳優北陣親方（元・遠藤）の解説中、後ろの席に“KANOSAND”のロゴ入りパーカーを着た狩野英孝の姿が。フジテレビ系で放送中の冠番組『かのサンド』と書かれたステッカーらしきもので、札束で汗を拭く東MAXのように、顔周りで猛アピール。「NHKで宣伝して大丈夫