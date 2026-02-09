ロックバンド・氣志團のボーカル、綾小路翔が9日、自身のXを更新。同日発表されたJR久留里線の廃止について反応した。【写真】「落ち着かれて」JR久留里線廃止に反応した綾小路翔の投稿綾小路はJR久留里線久留里ー上総亀山間の廃止を伝える投稿を引用。「……!!!!!!」と記した。自身は千葉県君津市出身で、2021年には市のきみつ大好きだぜ！応援團長にも就任した。この投稿には「利用者がだいぶ減ってしまっている現状とも聞