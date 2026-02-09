歌手の三山ひろしと市川由紀乃が9日、大阪・新歌舞伎座で「三山ひろし特別公演市川由紀乃特別出演松竹新喜劇参加」（13〜28日）の取材会を行った。第1部は松竹新喜劇の人情たっぷりの芝居「紺屋と高尾」と、幽霊話が織りなす喜劇「幽霊東下り」を交互上演する。三山は「毎年お芝居の中身について少しずつ挑戦をしております。今回は松竹新喜劇さんの名作をやらせていただくという初の試み。期待に応えていくということが僕