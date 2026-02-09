ミラノ・コルティナ五輪スノーボード（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子ビッグエア（ＢＡ）予選が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、２４）＝バートン＝が大会初成功の横３回転技を駆使し、計１６４・００点の７位で決勝に進出した。１６歳で初出場した１８年平昌、２２年北京両五輪では、２大会連続で表彰台に一歩届かずに４位。競技生活２０周年の節